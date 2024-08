Reportage "Il a le meilleur profil" : Laurent Wauquiez plébiscité par les militants Les Républicains pour une candidature en 2027

Laurent Wauquiez était en Haute-Loire, dimanche 25 août, pour sa rentrée politique avec, pour la 13e édition, sa rituelle ascension du Mont-Mézenc, à 1753 mètres d'altitude. Le nouveau chef de file des députés Les Républicains n'a pas vraiment évoqué sa candidature à la présidentielle de 2027, mais les 600 militants présents s'en sont chargés à sa place. Elle est dans toutes les têtes. Pour l'heure, Laurent Wauquiez a concentré ses attaques sur La France Insoumise et s'en est pris personnellement à Jean-Luc Mélenchon.

"On compte sur vous !", lancent des militants de droite sur le parcours de Laurent Wauquiez. Le brouillard se lève et dévoile le Mézenc, l'occasion pour le nouveau chef des LR à l'Assemblée d'esquisser son ambition, son unique allusion à 2027 : "Je vous regarde et je sens cette rage du cœur avec laquelle se bâtissent les aventures collectives et dont je vais avoir besoin."

Le candidat idéal ?

Laurent Wauquiez, candidat évident de la droite ? Les parlementaires sont partagés, comme Bruno Retailleau, qui se laisse le temps : "On n'est pas encore en 2027. Laurent a beaucoup de qualités, mais aujourd'hui, l'agenda, c'est faire en sorte qu'il y ait un Premier ministre qui soit utile à la France." Isabelle Le Callennec, elle, est moins équivoque : "Les valeurs de la droite sont largement partagées dans le pays. Il faut quelqu'un pour l'incarner et Laurent, peut être cette personne."

Pour la plupart des militants présents, sa candidature s'impose. "Il a le meilleur profil pour pouvoir représenter Les Républicains pour cette échéance électorale", estime l'un d'eux. "Moi, je mise beaucoup en Monsieur Wauquiez, abonde une autre. C'est un homme droit, c'est un homme de convictions, de valeurs. J'espère qu'il sera candidat en 2027." Un militant poursuit : "On a soutenu dans le passé proche Eric Ciotti et il nous a extrêmement déçus. Alors on est très contents de revoir Laurent Wauquiez sur la scène nationale."

"On sera derrière lui, on le soutiendra et puis on verra comment les choses vont se passer." Un militant Les Républicains franceinfo

Dans l'immédiat, l'actualité prime, Laurent Wauquiez tacle personnellement Jean-Luc Mélenchon : "Hier encore, dans notre pays, une synagogue a été attaquée. La responsabilité de Jean-Luc Mélenchon est immense dans la banalisation de l'antisémitisme, lui qui expliquait encore récemment, pour plaire aux intégristes, que l'antisémitisme était résiduel en France. Nous ferons barrage à La France Insoumise. Les Français n'ont pas voté pour installer Mélenchon à la tête du pays."