Près de six Français sur 10 jugent Laurent Wauquiez ni compétent, ni honnête, ni sympathique, selon un sondage

Le sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et "Le Figaro", jeudi, est sans appel pour le nouveau président du parti LR. 57% des sondés jugent Laurent Wauquiez incompétent.

L'image de Laurent Wauquiez se dégrade, révèle jeudi 25 janvier un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. Seuls 41% des sondés trouvent compétent le nouveau président du parti Les Républicains, qui sera jeudi soir l'invité de "l'Emission politique" sur France 2, contre 57% qui le jugent incompétent.

Laurent Wauquiez n'apparaît sympathique que pour 37% des Français, contre 61% qui ne lui prêtent pas cette qualité. C'est une perte de quatre points à chaque fois, par rapport au dernier sondage réalisé le 7 décembre dernier.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est jugé honnête que par 34% des sondés, contre 64%, soit un peu plus de six personnes sur dix qui le trouvent malhonnête. Laurent Wauquiez perd là deux points d'opinion positive par rapport au mois de décembre 2017.

Son image s'améliore chez les militants LR

Une personne sur deux estime que le président du parti Les Républicains imite le Front national : 51% des sondés le pensent contre 47%, soit une augmentation de trois points, si l'on se réfère au sondage précédent du 7 décembre.

Les opinions changent quand on interroge les sympathisants LR, qui se montrent bienveillants envers leur chef de file. Ils sont 71% à le trouver honnête, c'est deux points de plus qu'en décembre. Seuls 36% d'entre eux le trouvent démagogique. Sur ce thème, son image s'améliore aussi par rapport à la dernière enquête.

En revanche, si une large majorité de sympathisants LR jugent toujours Laurent Wauquiez compétent, 73%, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes perd 15 points d'opinion positive sur ce critère auprès des sympathisants du parti de droite, en près de deux mois.

Le "shadow cabinet" ne séduit pas

L'idée d'un "shadow cabinet" avancée par Laurent Wauquiez ne séduit pas les personnes sondées. C'est une mauvaise idée pour sept Français sur 10, mais cette proposition a toutefois la faveur des sympathisants LR. Ces derniers sont six sur 10 à la plébisciter.

Enfin, Laurent Wauquiez apparaît comme un élu connaissant bien la France rurale, pour 54% sondés, alors que seulement 39% des sondés prêtent cette qualité au chef de l'État. À ce propos, le président de LR avait déclaré fin octobre 2017 : "Emmanuel Macron a la haine de la province", une formule qui semble avoir fait mouche. Cela dit, pour 46% des sondés, cela ne fait pas de Laurent Wauquiez un élu qui respecterait davantage la province que le président de la République.

*L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet, les 24 et 25 janvier 2018. Il s'agit d'un éhantillon de 980 personnes représentatif de la population française âgée de18 ans et plus, parmi lesquelles 202 sympathisants de gauche, 150 sympathisants LREM, 105 sympathisants LR, et 156 sympathisants du FN. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas.