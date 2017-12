Grand favori à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez a une image très dégradée pour la majorité des Français

L'image de Laurent Wauquiez est très négative auprès des Français révèle un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, jeudi 7 décembre. Alors que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est candidat à la présidence des Républicains, les Français sondés ne le trouvent "pas compétent" (51%), "pas sympathique" (55%) et six Français sur dix ne le trouvent "ni honnête", ni "proche des gens".

Près d'une personne interrogée sur deux estime que le candidat à la présidence des Républicains "imite le Front national" et qu'il serait "démagogique". En revanche, les personnes interrogées, estiment qu'il est "dynamique" (58%), qu'il a "des convictions", qu'il est "courageux" et "pas trop agressif".

Son de cloche inverse chez les sympathisants LR

Selon ce sondage près de 62% des sympathisants Les Républicains voteraient pour Laurent Wauquiez, dimanche, s'ils étaient adhérents. Laurent Wauquiez devance très largement ses rivaux, Florence Portelli (20% auprès des sympathisants LR) et Maël de Calan (14%).

Pour les sympathisants LR, les trois quarts le trouvent "compétents", "dynamique" (86%) ou "sympathique" (73%). Par ailleurs, trois sympathisants sur dix ne le trouvent "pas honnête" (28%), "pas proche des gens" (33%) et jugent qu'il "imite le FN" (31%). Et près d'un sympathisant LR sur deux le qualifie de "démagogue".

Seuls 15% des Français et 33% des sympathisants LR souhaitent que Laurent Wauquiez soit la personnalité qui représente la droite à l'élection présidentielle de 2022.

Ce sondage a été réalisé par Internet les 6 et 7 décembre, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 986 personnes représentatif de la population française, parmi lesquels 283 sympathisants de droite dont 113 sympathisants Les Républicains.