Accusé d'avoir détourné de son usage un fichier régional pour envoyer un SMS aux lycéens, Laurent Wauquiez parle de polémique "stérile"

Dans un entretien accordé à nos confrères de France Bleu Saint-Etienne Loire, Laurent Wauquiez, président d'Auvergne Rhône-Alpes, se défend d'avoir utilisé à ses fins le fichier du Pass'Région pour un SMS aux lycéens.

Accusé par l'opposition d'avoir envoyé un SMS pour souhaiter "bonne rentrée" aux lycéens en utilisant les données collectées pour la mise en place d'un pass'Region, Laurent Wauquiez a dénoncé jeudi matin sur France Bleu Saint-Etienne Loire une polémique "stérile". Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes ne voit pas le problème et assure qu'il "répondra à la CNIL", qui s'est saisie de l'affaire.

"Parfois dans notre pays, on a le don de faire des polémiques stériles, a taclé Laurent Wauquiez. Que le président de région souhaite une bonne rentrée aux lycéens et les incite à utiliser le Pass’Région, vous reconnaîtrez que ça me semble assez normal. L’opposition ferait mieux de se concentrer sur ces sujets plutôt que de faire des polémiques qui n’ont pas de sens."

Colère de l'opposition

Le SMS qui a provoqué la colère de l'opposition régionale, adressé mardi après-midi à de nombreux lycéens de la région, ne mentionne pourtant absolument pas le fameux "Pass'Région". Laurent Wauquiez y souhaite simplement "une excellente rentrée" et de "belles réussites" aux lycéens. Une "campagne de communication" via les numéros de téléphone des lycéens récoltés dans le cadre de l'opération Pass'Région sans aucun lien avec le dispositif, dénonce notamment le conseiller régional socialiste Jean-François Debat. Il y voit un "détournement" du fichier Pass'Région.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a annoncé mercredi qu'elle allait "demander des précisions" à ce sujet à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une enquête qui n'inquiète pas Laurent Wauquiez. "C’est normal et on répondra à la Cnil, a précisé Laurent Wauquiez au micro de France Bleu. Au moment de l’inscription, les étudiants acceptent qu’on puisse les contacter."

Je vais vous donner un scoop : les étudiants aujourd’hui ne fonctionnement plus au télégramme ou à la lettre. Si vous voulez les contacter, il vaut mieux leur mettre un message sur leur smartphone.Laurent Wauquiezà France Bleu Saint-Etienne Loire

La région Auvergne-Rhône-Alpes estimait de son côté mercredi que ce SMS était un "message de bienvenue" envoyé uniquement aux lycéens adhérents au Pass'Région ayant coché une case intitulée "J'autorise la région à m'envoyer des informations liées aux dispositifs régionaux". L'envoi d'un tel SMS "se pratiquait les années précédentes", selon la région. Le Pass’Région permet aux lycéens de bénéficier de réductions dans le domaine du sport de la culture ou de la santé.