Droite : Xavier Bertrand va lancer son nouveau parti, "Nous France", en octobre

Xavier Bertrand va tenter de rebondir à l'automne. Battu lors de la course interne aux Républicains en décembre 2021, avant l'élection présidentielle, le président de la région Hauts-de-France va lancer son nouveau parti le samedi 1er octobre, a révélé Le Figaro, vendredi 29 juillet, une information ensuite publiée sur le site de "Nous France".

Cette nouvelle structure sera inaugurée depuis Saint-Quentin (Aisne), fief de l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, lors des "rencontres Nous France". Plusieurs ateliers de travail sont prévus et un discours de Xavier Bertrand viendra clore ce rassemblement.

Un parti associé aux Républicains

Selon ses proches, Xavier Bertrand portera au travers de cette formation politique un projet "républicain, populaire et humaniste, de la droite et du centre". Il se concentrera sur trois axes majeurs, rapporte le quotidien : l'ordre, la valeur travail et la question territoriale.

Pour tenter de peser à droite, le responsable pourra compter sur les travaux réalisés jusqu'à présent par La Manufacture, son club de réflexion créé en 2012. "Nous France", que ses promoteurs décrivent comme un "vrai parti politique", sera par ailleurs associé aux Républicains, qui désigneront quant à eux leur nouveau président début décembre.