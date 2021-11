Le nouveau président des maires de France, David Lisnard, défend la décentralisation face aux "tentatives centralisatrices du pouvoir"

"La force de l'Association des maires de France, c'est son indépendance, sa représentativité, son pluralisme et sa capacité à parler au nom de tous les maires", a déclaré jeudi 18 novembre sur France Bleu David Lisnard, nouveau président de l'AMF, élu mercredi. Le maire Les Républicains de Cannes (Alpes-Maritimes), élu avec 62% des suffrages exprimés, s'est imposé face au maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine) Philippe Laurent et secrétaire général sortant de l'AMF. L'élu de 52 ans succède ainsi à François Baroin

Dans la résolution qu'il doit présenter jeudi après-midi au 103e congrès de l'AMF, David Lisnard a choisi de lutter avec "fermeté" contre les "tentatives centralisatrices du pouvoir, quel que soit le pouvoir". Il assure que la position de l'AMF "n'est pas personnalisée" en fonction du président de la République. "Elle n'est pas pour ou contre Emmanuel Macron, pour ou contre François Hollande ou pour ou contre Nicolas Sarkozy. Elle est pour la liberté communale, la responsabilité et l'efficacité locale pour lutter contre les effets de bureaucratisation." Or, d'après lui, "on a malheureusement vu sur les dernières présidences de la République des volontés de recentraliser, ce qui se fait toujours au détriment de l'efficacité des services publics".

Participer au travail législatif et investir dans les établissements de santé

Parmi les propositions qu'il prévoit de faire dans les prochaines semaines, David Lisnard souhaite que l'AMF "participe à la fabrication des textes qui concernent les pouvoirs publics et l'organisation communale". Dans le domaine de la santé, il demande également que "les maires soient à nouveau présidents des conseils d'administration des hôpitaux et que les collectivités puissent investir dans les établissements de santé, à condition que ce soit un transfert de compétences compensé financièrement".

Le nouveau président de l'AMF a tenu à rappeler les intérêts de l'association, à savoir "défendre les communes" et "incarner le consensus des maires". "L'AMF ne défend pas des intérêts corporatistes, au contraire. Elle propose une vision de la décentralisation, d'efficacité des services publics", a-t-il poursuivi. David Lisnard s'est ainsi présenté comme "un habitant parmi les habitants", maire de Cannes, "commune qui fait rayonner la France". "Si je peux parler au nom des maires de France, c'est parce que les Cannois m'ont fait confiance,et cela, je ne l'oublie pas", a conclu David Lisnard.