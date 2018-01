VIDEO. Un député LREM joue le chef d'un gang de braqueurs dans un clip de rap

De l'Hémicycle à un clip de rap : c'est le grand écart étonnant réalisé par Jean-François Césarini, député LREM du Vaucluse. Dans la vidéo du chanteur avignonnais N-Jay, mise en ligne mardi 16 janvier, l'élu joue même le rôle du cerveau d'un groupe de braqueurs "Robins des bois", qui braquent une "banque de sourires" pour les rendre à la population. On le voit fêter le casse, bouteille de champagne à la bouche.

"Je ne vais pas changer parce que je suis député", explique à La Provence celui qui est comédien amateur depuis dix ans. "Tout le monde est assez intelligent pour voir que ce ne sont pas des vrais pistolets à l'image !" estime le débuté, qui rappelle qu'il jouait déjà le rôle d'un chef de gang dans une web-série en pleine campagne des législatives. "Personne dans la classe politique n'est venu m'importuner avec ça."

Un seul-en-scène au Off d'Avignon

Le député d'Avignon, 47 ans, revendique sont droit à un passe-temps : "Des députés consacrent deux à trois heures par semaine à la philatélie ou au macramé. Moi, il se trouve que j'aime être dans la création artistique, qui plus est quand elle permet de mettre en lumière des talents de notre territoire." Il se dit convaincu que ses électeurs "savent que je travaille beaucoup."

François Césarini n'a d'ailleurs pas l'intention d'arrêter : il explique à La Provence qu'il a déjà tourné un second clip, qui doit être mis en ligne prochainement, cette fois pour une chanson "que j'ai écrite, A t'attendre, et que je chante en duo avec Coralie Pressard." Et en juillet, il souhaite monter sur les planches du Off du festival d'Avignon avec un spectacle humoristique "seul en scène". "Ce ne sera pas politique", promet-il au quotidien régional.