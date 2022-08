Vidéo Tenues vestimentaires des députés : "L'Assemblée, ce n'est pas Intervilles", dénonce le député Renaissance Karl Olive

"L'Assemblée nationale, ce n'est pas une discothèque, ce n'est pas Intervilles", a dénoncé vendredi 5 août sur franceinfo le député Renaissance Karl Olive, à propos de la tenue vestimentaire de certains députés dans l'hémicyle pointant notamment la tenue de certains parlementaires de La France insoumise.

"Je me suis pincé quand je suis arrivé dans cette Assemblée, explique le député. Quand je vois les codes vestimentaires des huissiers de l'Assemblée nationale et de l'autre côté, des gens qui arrivent parfois avec des jeans troués... Pardon, mais moi, ça me choque."

Selon Karl Olive, cette attitude va à l'encontre du "respect" : "Il ne faut pas se demander, après, pourquoi nos gamins ne respectent plus les professeurs, ne respectent plus les forces de sécurité et ne respectent plus les pompiers", estime le député Renaissance. "Faut-il qu'on continue, qu'on accepte le bordel ambiant dans l'Assemblée nationale ?, conclut Karl Olive. Il y a un minimum de respect à avoir."