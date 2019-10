Le député LREM Thierry Solère mis en examen pour fraude fiscale

Le député des Hauts-de-Seine est également mis en examen pour détournement de fonds publics et trafic d’influence.

Le député LREM Thierry Solère a été mis en examen vendredi 11 octobre, notamment pour fraude fiscale, détournement de fonds publics et trafic d'influence, a indiqué dans un communiqué la procureure de la République de Nanterre. Le parlementaire est soupçonné d'avoir usé de sa position d'élu pour favoriser certaines sociétés afin qu'elles obtiennent des contrats publics.

L'enquête porte aussi sur des prêts immobiliers consentis par un ami promoteur, permettant l'acquisition de plusieurs appartements, revendus ensuite en réalisant de fortes plus-values. Sur ce volet, l'avocat du député, Pierre-Olivier Sur, a toujours assuré qu'il tenait à disposition de la justice les documents prouvant la légalité des prêts. Thierry Solère s'est toujours déclaré innocent des faits qui lui sont reprochés.

Les investigations concernent aussi des soupçons de fausses déclarations à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HAPTV). Outre Thierry Solère, six personnes physiques et six personnes morales sont visées par les investigations et sont soupçonnées de tout ou partie des infractions, sur une période allant de 2005 à 2017.