La suite pour les Républicains, "c'est d'être les supplétifs de l'extrême droite", juge le député LREM Thierry Solère

Après la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, l'ex-député LR, qui a rejoint LREM, n'est pas tendre avec son ancien parti.

Quel avenir pour Les Républicains ? Avec la stratégie "qu'ils ont depuis deux ans", la suite pour le parti de droite, "c'est d'être les supplétifs de l'extrême droite", a estimé, lundi 3 juin, le député LREM des Hauts-de-Seine, Thierry Solère, sur LCI.

Après la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, l'ex-député LR, qui a rejoint LREM, juge que "la droite républicaine en France a fait trois erreurs successives : celle du Trocadéro, elle s'est acharnée sur la candidature de François Fillon qui avait pris l'engagement d'arrêter sa campagne, (...) ensuite au second tour de la présidentielle elle n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. (...) C'est le péché originel".

"Les électeurs sont partis"

"La troisième erreur, c'est deux années de quinquennat où ils se sont opposés à tout, sur tout, tout le temps, quitte à s'opposer à des sujets qu'ils avaient eux-mêmes préconisés pendant la campagne présidentielle. Déficit de crédibilité. Les électeurs sont partis (...)", a-t-il poursuivi.

"J'appelle aujourd'hui tous les maires notamment, modérés de la droite et du centre, à venir aider à la reconstruction du pays et à rejoindre la majorité présidentielle", a-t-il dit. "Retroussons nous les manches, venez aider le président de la République, la majorité, et formons un bloc central qui a des résultats".