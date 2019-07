VIDEO. Dîners luxueux de François de Rugy : quand l'ancien président de l'Assemblée nationale prônait l'exemplarité

Des homards géants, des bouteilles à plusieurs centaines d'euros et, parfois, des amis autour de la table. Mercredi 10 juillet, Mediapart a révélé l'existence de fastueux dîners organisés par François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Pourtant, au moment de son élection au perchoir, en 2017, l'actuel ministre de la Transition écologique prônait la transparence dans les comptes de l'Assemblée et l'exemplarité des parlementaires.

"Remettons tout sur la table"

"Pour nos concitoyens, l'Assemblée est trop souvent le symbole de l'opacité, du secret et du règne de pratiques exceptionnelles ou dérogatoires. Il faut que notre institution rentre pleinement dans la règle commune. Remettons tout sur la table et garantissons l'égalité et la transparence, expliquait le président de l'Assemblée nationale lors de son discours d'investiture, le 27 juin 2017. Cela éloignera le soupçon et cela nous sécurisera, vous sécurisera. Car des règles trop peu claires compliquent l'exercice du mandat et ouvrent la voie aux fantasmes et à l'anti-parlementarisme."

Quelques mois plus tard, il faisait une proposition encore plus précise : "Moi, je veux qu'il y ait une comptabilité analytique, transparente, et qu'on sache bien, à l'Assemblée, qu'est-ce qui coûte quoi." Aujourd'hui, François de Rugy

"assume" ces dîners "informels" dans la résidence dédiée au président de l'Assemblée nationale... mais il assure que cela "faisait partie" de son travail.