Quand les réseaux sociaux se moquent des dîners luxueux de François de Rugy

Les internautes ont tourné en dérision les justifications de l'ancien président de l'Assemblée nationale, notamment à l'aide du mot-dièse #homardmatuer.

Les homards, le champagne et les grands crus servis par François de Rugy, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, ont inspiré les internautes, mercredi 10 juillet. Le ministre de l'Ecologie et son épouse ont organisé plusieurs dîners privés fastueux entre 2017 et 2018, selon une enquête de Mediapart.

François de Rugy assume et évoque "un travail de représentation". Sa femme affirme aussi qu'il s'agissait de ne pas se "couper de la société". Des justifications qui n'ont pas convaincu les usagers de Twitter, qui se sont amusés notamment avec le mot-dièse #homardmatuer.

Celui qui s'inspire de la chronique judiciaire

Celui qui imagine la voiture du ministre

Très jolie voiture de fonction de François de Rugy, idéale pour « rester connectée à la vraie vie ». #EtÉcoloEnPlus pic.twitter.com/mZd5JpshNk — Guillaume Meurice (@GMeurice) July 10, 2019

Celui qui sort les archives

Celui qui pense au "trou de la Sécu"

Celui qui n'oublie pas les petits gestes pour la planète

Franchement gueuler sur le ministre de l'écologie parce qu'il s'éclaire à la bougie pour ne pas consommer d'électricité, et se force à manger du homard pour contrôler la population des crustacés bretons je trouve ça un tout petit peu déplacé... #DeRugy pic.twitter.com/CwT5YCHy8j — Nain Portekoi (@Nain_Portekoi) July 10, 2019

Celui qui en profite pour donner des conseils d'œnologie

Le plus gros scandale dans toute cette histoire c’est bien d’avoir le goût de chiotte de servir du Yquem avec du Homard on est d’accord ? #HomardGate #DeRugyDemission



Poke @pierrelescure pic.twitter.com/H6JnahfsOo — Better Call Paul (@PaulEtSonMonde) July 10, 2019

Celui qui voit des homards partout

On aurait aperçu le couple #DeRugy en route vers l'Elysée... pic.twitter.com/9gudY95L9y — JeanMichel Détournay (@JMDetournay) July 10, 2019

Celui qui partage ses bons plans

Hôtel de Lassay :

"Vraiment pas cher

Menu copieux

Personnel au top

Convivial mais un peu guindé pour ma part"



François de Rugy#homardmatuer #DeRugy



P.S. : et dire qu'il y en a qui manifeste en raison de fins de mois difficiles... Les bons plans ca existe hein pic.twitter.com/HFWTR6nfwV — stéphan daix⭐⭐ (@stephandaix) July 10, 2019

Celui qui pense à sa prochaine soirée déguisée

Celui qui est d'humeur champêtre

Pour le pique-nique à la bonne franquette...

-Homards grillés

-Mouton Rothschild

-Yquem pour le dessert



je m'occupe de la déco Florale #homardmatuer #Rugy pic.twitter.com/n5N8LNNspO — Julien Binet ® (@JulienBinet) July 10, 2019

Celui qui propose un homard vegan

Celui n'a pas eu droit au homard

Ce soir là monsieur, il n’y avait pas homard, seulement des crevettes. C’est vous dire que je ne pèse pas lourd. Étonnant, non? — jean-michel aphatie (@jmaphatie) July 10, 2019

Celui qui pense aux étudiants