Pratiques fiscales de François de Rugy : "Le beurre, l'argent du beurre, le fil à couper le beurre... et la crémière", ironise une députée LR

"Soit vous financez avec votre argent et vous déduisez fiscalement, soit vous payez avec l'argent public mais les deux ne sont pas cumulables", précise Marie-Christine Dalloz, députée Les Républicains du Jura.

Marie-Christine Dalloz, députée Les Républicains du Jura, présidente de la commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes de l’Assemblée nationale, estime mercredi 17 juillet sur franceinfo qu'"il faudra tirer des leçons" de l'affaire de Rugy. Elle critique notamment le fait que, selon Mediapart, le député François de Rugy aurait utilisé ses frais de mandat pour payer une partie de ses cotisations d'élu à son ancien parti EELV, tout en les déduisant du calcul de ses impôts.

"Soit vous financez la cotisation à votre parti politique avec votre argent personnel auquel cas vous avez le bénéfice de la déduction d'impôt à titre personnel. C'est la sphère privée. Soit vous le financez avec de l'argent public, mais auquel cas vous ne pouvez pas demander en plus l'avantage fiscal à titre personnel. C'est ce qu'on appelle le beurre, l'argent du beurre, et le fil à couper le beurre… et la crémière", a-t-elle dénoncé.

"M. de Rugy a été le grand chantre de la transparence, de la probité et de l'exemplarité"

"On a eu à un moment donné l'affaire Cahuzac. C'est l'affaire Cahuzac qui a amené une volonté précise de lutter pas seulement contre la fraude, mais contre les frais de mandat. Ensuite, aujourd'hui, on a l'affaire de Rugy. Il faudra en tirer des leçons", insiste Marie-Christine Dalloz.

"L'époque a changé. Moi je suis députée depuis 12 ans. J'ai vu une évolution, mais ça ne veut pas dire parce que j'ai été élue en 2007 que j'avais des pratiques qui étaient celles de Monsieur de Rugy", a-t-elle souligné.

"Avant de donner des grandes leçons, parce que monsieur de Rugy a été le grand chantre de la transparence, de la probité et de l'exemplarité, je crois qu'avant cela, il faut déjà appliquer des règles simples".