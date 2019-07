La directrice de cabinet de François de Rugy a gardé un HLM pendant 12 ans sans y habiter, selon Mediapart

Contactée par le site d'investigation, cette très proche du ministre considère que sa situation est "légale". Mais elle admet vouloir changer de logement prochainement.

Après les grands crus et les homards pour François de Rugy, les HLM pour l'une de ses proches collaboratrices. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de l'actuelle directrice de cabinet du ministre de la Transition écologique et solidaire. Dans un article publié mercredi 10 juillet, Mediapart assure que Nicole Klein a conservé pendant douze ans un logement HLM à Paris,alors qu’elle n'habitait plus la capitale. "Entre 2006 et 2018, elle a continué à profiter de ce bien alors qu’elle travaillait hors de la capitale, privant ainsi d’une possibilité de logement l'un des quelque 200 000 demandeurs de logements sociaux à Paris, qui patientent de très nombreuses années avant d’obtenir un appartement", rapporte le site d'investigation.

"Vous devez connaître mon agenda, je n'ai pas beaucoup de temps"

Lintéressée a fait valoir à Mediapart qu'elle répondait à tous les critères d'admission à l'obtention d'une habitation à loyer modéré au moment des faits. Pour justifier la période d'inoccupation, elle met en avant sa situation professionnelle. "Je ne considère en aucun cas que mon logement aurait été un logement social vacant mais plutôt un havre toujours occupé, au milieu de douze mutations souvent très rapides et toujours au service de l’intérêt général. Les préfets ont une peur bleue de perdre leur emploi du jour au lendemain et de se retrouver sans rien", argumente-t-elle.

Si Nicole Klein considère sa situation comme "légale", elle admet cependant vouloir changer de logement prochainement. Elle ne l'a pas fait avant, explique-t-elle, par "manque de temps". "Vous devez connaître mon agenda, je n'ai pas beaucoup de temps", ajoute-t-elle.