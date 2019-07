"Je les réglerai" : François de Rugy confirme qu'il remboursera les frais des trois dîners épinglés par le rapport de l'Assemblée nationale

L'ancien ministre était l'invité du 20 heures de France 2.

"Je les réglerai". Invité du 20 heures de France 2, mardi 23 juillet, l'ancien ministre de la Transition écologique a confirmé qu'il remboursera les frais des trois dîners épinglés par le rapport de l'Assemblée nationale. "Je me conformerai à ce qu'a dit le rapport de l'Assemblée nationale et donc je suis invité comme je l'ai souhaité à me mettre en relation avec les autorités compétentes de l'Assemblée qui établiront le montant des frais et je les réglerai", a-t-il déclaré.

L'ancien ministre de l'Ecologie François de Rugy, accusé de dépenses excessives et globalement dédouané par des enquêtes du gouvernement et de l'Assemblée nationale, s'est présenté mardi sur France 2 en "homme blanchi" de "toutes les accusations portées contre (lui) (...) Je n'ai jamais douté un instant que je réussirais à prouver mon honnêteté".