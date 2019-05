Européennes : dernière ligne droite avant la bataille

Une douzaine de listes s'apprêtent à se lancer dans la bataille des élections européennes. Au coude à coude dans les sondages, le Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella et La République en marche (LREM) de Nathalie Loiseau. Mais Les Républicains (LR) grimpent également dans les intentions de vote depuis la désignation de François-Xavier Bellamy comme tête de liste du parti. La quatrième place est disputée par Europe Écologie-Les Verts (EELV) avec Yannick Jadot et La France insoumise (LFI) menée par Manon Aubry.

Des règles strictes

À gauche, les voix pourraient se disperser entre la liste du Parti socialiste (PS), celle de Génération.s ou du parti communiste, voire celle de Lutte ouvrière (LO). Même risque de dispersion à la droite de la droite entre Debout La France !, Les Patriotes et même UPR. Au centre, enfin, l'UDI essayera également de se faire une place. À cela, devraient s'ajouter des listes plus confidentielles comme le parti animaliste ou des listes de "gilets jaunes". Toutes ces listes ont deux obligations : une stricte parité hommes-femmes et 79 candidatures. Elles doivent être déposées vendredi soir à 18 heures au ministère de l'Intérieur. L'arrêté fixant les listes validées sera publié lundi 6 mai au Journal officiel.

