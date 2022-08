Emmanuel Macron réunit mercredi soir à l'Élysée le futur état-major du parti Renaissance

Le président de la République, Emmanuel Macron, réunit mercredi 30 août à 20 heures à l'Élysée le futur état-major du parti Renaissance, a appris franceinfo auprès de plusieurs sources au sein de l’exécutif. Parmi les personnalités qui participeront à ce dîner politique, on compte Élisabeth Borne, Première ministre et cheffe de la majorité présidentielle, mais aussi Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui compte prendre la tête du pôle "idées" du futur parti. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également été convié. Il ambitionne de prendre la tête du pôle "formation des élus" de Renaissance.

Stéphane Séjourné appelé à prendre la tête du nouveau parti

Le chef de file des eurodéputés Renaissance, Stéphane Séjourné, sera également présent. Ce proche d'Emmanuel Macron est appelé à prendre la tête de ce nouveau parti, qui viendra remplacer La République en marche (LREM). Le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, seront aussi autour de la table. Le premier est président du parti Agir, l'une des composantes de l'aile droite de la majorité, et le second de Territoires de progrès, qui incarne l'aile gauche.

À ce stade, la question de leur absorption par Renaissance n'est pas encore tranchée. Territoires de Progrès a en effet avancé l'idée d'une confédération plutôt qu'une fusion. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, participera également à ce dîner.