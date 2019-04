Elections européennes : le Rassemblement national passe en tête devant En Marche, selon un sondage

Le Rassemblement national est crédité de 24% des intentions de vote, selon un sondage OpinionWay-Tilder.

A un mois des élections européennes, la course se ressert. Le Rassemblement national (24%) est passé en tête des intentions de vote aux élections européennes devant La République en Marche (21%), selon un sondage OpinionWay-Tilder diffusé jeudi 25 avril. Au coude-à-coude jusque-là, le RN gagne 1 point en un mois et la liste macroniste en perd 2. C'est la deuxième fois que le Rassemblement national est donné en tête, après une première percée vendredi à 22,5% dans l'enquête quotidienne de l'Ifop.

En troisième position, la liste Les Républicains gagne également 1 point à 14%, encore loin devant celle de La France insoumise qui en gagne 2 à 9% et se rapproche de la barre symbolique des 10%, selon cette enquête pour Les Echos et Radio Classique. Les listes EELV (7%) et du Parti socialiste/Place publique (6%) stagnent en revanche et celle de Debout la France perd 2 points à 4%. Générations, le PCF et l'UDI sont crédités de 3% et les autres listes sont à 1%. Au total, 22% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.

Cette enquête a été réalisée en ligne du 17 au 18 et du 22 au 23 avril auprès de 1 965 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 1 à 2,2 points. Pour rappel, les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat mais une indication du rapport de forces au jour de la réalisation du sondage.