VRAI OU FAKE : la France est-elle l’un des seuls pays européens à ne pas taxer les superprofits ?

Mathilde Panot, députée de la France insoumise, affirme que la France "est le seul pays en Europe, ou quasi le seul" à ne pas taxer les superprofits. "C’est factuellement faux, on parle de trois pays européens sur 27", lui a répondu le député Renaissance Jean-René Cazeneuve. Qui dit vrai ? Le Royaume-Uni a mis en place une taxe de 25 % sur les profits des compagnies pétrolières et gazières. L’Italie, l'Espagne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ont également pris des mesures exceptionnelles.

La France n'est pas un cas isolé

L’ONU et la Commission européenne ont incité les pays du Vieux continent à mettre en place ce genre de taxes. La France n’est pas l’un des seuls pays d’Europe à ne pas taxer les superprofits, comme le dit Mathilde Panot. Mais bien plus de trois pays d’Europe l’ont fait ou y songent, contrairement à ce qu’affirme Jean-René Cazeneuve.