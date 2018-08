Le Média porte plainte après une "intervention malveillante" et la disparition d'une partie de ses contenus vidéo

Plus de soixante vidéos se sont volatilisées des serveurs de la webtélé proche de La France insoumise.

Le Média secoué par un nouveau conflit interne. Aude Lancelin, la directrice de la webtélé proche de La France insoumise, rapporte sur Twitter, vendredi 31 août, que soixante contenus vidéo ont été supprimés de la chaîne YouTube du Média. Une "intervention malveillante" qui va faire l’objet d’une plainte, annonce-t-elle dans un communiqué. "Le Média est en train d’évaluer l’étendue des dommages et essaye bien évidemment de trouver une solution pour que ses programmes ainsi supprimés puissent être rendus au public", poursuit le texte.

Hier @LeMediaTV a été la cible d'une opération malveillante. Plus de 60 émissions de sa chaîne YouTube ont été détruites, parmi lesquelles les Entretiens Libres, le Monde libre ou les Sujets qui fâchent. Nous déposons plainte et mettons tout en oeuvre pour restaurer ces contenus. pic.twitter.com/KP9jVJHV1g — Aude Lancelin (@alancelin) 31 août 2018

"D'anciens membres partis à La France insoumise, administrateurs de notre page Facebook, ne veulent pas nous rendre l'accès", assure une journaliste à franceinfo. "Ils ont supprimé un certain nombre de vidéos sur le compte YouTube – des entretiens d'Aude Lancelin, de Gérard Miller, des best of", poursuit-elle.

Le Média traverse une crise, en raison notamment du départ de sa directrice de publication Sophia Chikirou, accusée par ses anciens collègues de mauvaise gestion financière.