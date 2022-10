Info franceinfo Affaire Adrien Quatennens : sa femme a déposé une nouvelle main courante

L'épouse d'Adrien Quatennens a déposé une nouvelle main courante, samedi 24 septembre dernier à Lille, a appris ce samedi 1er octobre franceinfo de source proche du dossier. Céline Quatennens dénonce cette fois avoir reçu de nombreux SMS de son mari. Elle avait déposé une première main courante après laquelle le parquet de Lille a ouvert une enquête pour "violences conjugales".

Le 24 septembre, Céline Quatennens s'est donc de nouveau présentée au commissariat de Lille pour signaler que, depuis les faits initiaux, son mari lui envoyait des textos en très grand nombre. C'est la deuxième main courante qu'elle dépose dans cette affaire.

Adrien Quatennens entendu par la police en audition libre

L'élu insoumis a depuis été entendu en audition libre, lundi 26 septembre, au commissariat de Lille, a également appris ce samedi franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information du Journal du dimanche. "Comme il l’avait vivement souhaité, mon client a pu s’exprimer dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours afin de rétablir un certain nombre de vérités", confirme auprès de franceinfo son avocate Jade Dousselin.

Concernant la nouvelle main courante déposée contre Adrien Quatennens, maître Dousselin explique qu'elle "se borne à évoquer des SMS transmis par mon client dans le cadre de leur séparation et dont il a été confirmé qu’ils ne contiennent aucun message à caractère malveillant ou menaçant".

Une enquête pour "violences conjugales"

Adrien Quatennens fait l'objet d'une enquête pour violences conjugales ouverte par le parquet de Lille à la suite de la première main courante de sa compagne. Elle avait été révélée par Le Canard enchaîné le 13 septembre dernier. Céline et Adrien Quatennens avaient alors réclamé dans un communiqué commun "le respect" de leur "vie privée". Ils expliquaient également que la main courante avait été déposée après une "dispute" ayant eu lieu à la fin de l'été 2021, lors de laquelle Céline Quatennens avait annoncé sa volonté de divorcer.

Le député nordiste a reconnu avoir giflé son épouse dans un communiqué publié, le 18 septembre, sur Twitter. Il a aussi admis lui avoir "saisi le poignet", "pris son téléphone portable" ou encore lui avoir "envoyé de trop nombreux messages", tout en affirmant ne pas être "un homme violent". Concernant la gifle, il a précisé : "Je l'ai donnée alors que cela ne me ressemble pas et cela ne s'est jamais reproduit. J'ai profondément regretté ce geste et je m'en suis alors beaucoup excusé."

Dans ce même texte, il a également annoncé sa mise en retrait de ses fonctions de coordinateur de La France insoumise "pour protéger le mouvement". Il a par la suite reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon et de Manuel Bompard.