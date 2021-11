Comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017 : le député Insoumis Bastien Lachaud mis en examen notamment pour escroquerie

Le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud a été mis en examen pour "prêt illicite de main-d’œuvre", "faux", "escroquerie" et "tentative d’escroquerie" dans l'enquête sur les comptes de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de Mediapart.

Pendant la campagne présidentielle de 2017, Bastien Lachaud était le trésorier de l'association L’Ère du peuple, une association crée pour assurer la logistique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cett assoication avait été mise en examen le 29 mars dernier pour "prêt illicite de main-d'oeuvre".



"Mettre en examen un salarié d'une structure pour prêt illicite de main-d'oeuvre, ce qui équivaut à dire que le salarié se serait lui-même prêté, c'est totalement absurde", a réagi auprès Me Mathieu Croizet, avocat de Bastien Lachaud/ "Le faux reproché n'est qu'un habillage de cette infraction qui n'existe pas", a-t-il ajouté, annonçant déposer prochainement une requête pour faire annuler les poursuites.



Une information judiciaire avait été ouverte au tribunal de Paris en novembre 2018 sur l'usage des fonds publics lors de la dernière campagne du chef de file des Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon conteste toute infraction



La Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) avait relevé une différence de 152.688 euros entre les salaires versés et les montants facturés au mandataire. Chargée de valider le remboursement des dépenses des candidats avec l'argent public, la commission avait refusé de rembourser la marge réalisée par l'association, à but non lucratif, et avait signalé les faits à la justice.

Candidat à la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon conteste toute infraction, dans cette enquête.