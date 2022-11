RATP : l'ancien Premier ministre Jean Castex est officiellement nommé PDG

L'ancien Premier ministre Jean Castex a été nommé mercredi 23 novembre en Conseil des ministres à la tête de la RATP. Il va prendre la succession de Catherine Guillouard, démissionnaire fin septembre. L'ex-maire de Prades (Pyrénées-Orientales) aura la lourde tâche de rétablir un service très largement dégradé depuis cet été en raison d'un climat social conflictuel au sein de l'entreprise et de difficultés d'exploitation liées à une pénurie de personnel, le tout dans la perspective des Jeux olympiques 2024.

L'ex-chef du gouvernement de juillet 2020 à mai 2022 prendra ses fonctions lundi, a annoncé la RATP dans un communiqué. "J'ai pleinement conscience des défis à venir pour cette entreprise publique qui a su se hisser, ces dernières années, au titre de 3e opérateur de transport public urbain au monde", a-t-il réagi.

Se concentrer sur la région francilienne

Jean Castex avait promis lors de ses auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat de revenir aux fondamentaux de la RATP. "Le coeur de métier, c'est de répondre aux attentes des usagers", avait-il soutenu, promettant d'accroître la présence humaine au contact des voyageurs. Le nouveau patron de la Régie souhaite également concentrer son action sur la région francilienne et moins sur les filiales, qui se sont fortement développées ces dernières années hors d'Ile-de-France et à l'étranger.

Jean Castex était depuis le 18 août président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit). Il a occupé le poste de Premier ministre d'Emmanuel Macron du 3 juillet 2020 jusqu'au 16 mai 2022.