VIDEO. #OnVousRépond : Mariages, piscines... Le Premier ministre Jean Castex a répondu à vos questions sur les restrictions liées au Covid-19

Sur la plateau de France 2, il a également eu un peu d'aide d'Olivier Véran pour répondre à deux questions que vous nous avez posées via l'opération #OnVousRépond

Confronté à plusieurs citoyens et à quatre maires sur le plateau de l'émission "Vous avez la parole" de France 2, jeudi 24 septembre, le Premier ministre Jean Castex a également eu le temps de se pencher sur les interrogations des internautes au sujet de l'épidémie de Covid-19, et des mesures de restriction prises par le gouvernement. Deux de vos questions, récoltées dans le cadre de l'opération #OnVousRépond, lui ont été posées. Voici ce qu'il a répondu, avec l'aide de son ministre de la Santé Olivier Véran.

"Vous dites que les piscines vont fermer, mais sur le site internet du gouvernement, c'est marqué 'ouvertes'" - Bisounours (Twitter)

La réponse du Premier ministre :

"Alors ça, effectivement, il faut peut-être vérifier. J'avais en tête les piscines qui sont, vous savez, dans les salles polyvalentes. En réalité, ce qui est fermé, c'est les salles polyvalentes. Je demande une vérification, un joker."

Le complément de réponse du ministre de la Santé :

"C'est une question qui est difficile, mais qui est tranchée. Le Premier ministre a parfaitement répondu tout à l'heure [plus tôt dans l'émission] : les piscines fermées, dans les pièces closes, sont prévues à fermeture dans le cadre de la concertation qui est proposée au préfet avec les collectivités locales."



"Mon mariage a été décalé trois fois. Y aura-t-il de nouvelles restrictions ou pourrais-je enfin célébrer mon mariage ?" - Lara (Val d'Oise)

La réponse du Premier ministre :

"Si elle est en région parisienne, normalement, si elle se marie dans une salle des fêtes, dans une salle polyvalente, ça ne sera pas possible, sauf à se marier en comité extrêmement réduit.

Un peu de bon sens. On parlait de pourquoi les salles de sport, les bars... C'est quoi, un mariage ? C'est un endroit où on n'a pas forcément tous le masque, où on n'a pas plutôt tendance à danser, à se toucher. Donc ce n'est pas très bon pour la circulation du virus."