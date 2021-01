VIDEO. Le choix Dupond-Moretti pour la place Vendôme, un pari politique ?

L'affaire Outreau, les comptes offshore de Cahuzac, les fraudes fiscales de Balkany, le procès Merah... Eric Dupond-Moretti a plaidé les dossiers les plus emblématiques de ces vingt dernières années. Celui que l'on surnomme "Acquitator", le ténor du barreau capable de faire basculer un procès, aura aussi tâté des planches, en one-man show au théâtre de la Madeleine, et (presque) de la radio. Charles Villeneuve, un pilier d'Europe 1, l'avait convaincu d'assurer une chronique quotidienne à partir de septembre 2020. Mais au même moment, un concurrent de taille lui a soufflé son futur chroniqueur vedette : le président de la République.

"Quand la rumeur dit qu'il a accepté le poste de garde des Sceaux, je tombe de ma chaise", raconte Charles Villeneuve. Car cette nomination surprise a été préparée dans le plus grand secret. La "première dame" a-t-elle joué un rôle, comme le prétend la rumeur ? Seule certitude : Brigitte Macron a assisté au spectacle A la barre, qu'elle a adoré... puis a passé un long moment dans la loge de la star.

"C'est une belle opération, une belle prise. C'est ça que pense Macron"

Plus encore qu'un coup médiatique, le choix Dupond-Moretti pour la place Vendôme ressemble à un pari politique, selon le journaliste Laurent Valdiguié. "Au-delà du seul ministère de la Justice, Macron peut penser que ramener Eric Dupond-Moretti dans son casting politique, c'est une très bonne opération de moyen terme et de long terme. Pourquoi ? Parce qu'il sait parler aux gens, Dupond. Il renouvelle un peu le genre. Dans le cadre d'une campagne présidentielle, Dupond en meeting, ça peut être un show, quelque chose d'efficace. Et de très efficace sur l'électorat de Marine Le Pen. C'est une belle opération. C'est une belle prise. C'est ça que pense Macron."

