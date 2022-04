Une trentaine de militants écologistes ont construit un mur symbolique devant le ministère de la Transition écologique

Une action du collectif écologiste Résistances Locales est en cours devant le ministère de la Transition écologique, à Paris, a appris franceinfo, mardi 26 avril. Une trentaine de militants ont symboliquement fermé le ministère en érigeant un mur de parpaings tagué du slogan "Ministère fermé, reprenons les terres", pour démontrer leur opposition aux "projets polluants".

L'action appelée "Retour sur Terres", est organisée précisément deux jours après le second tour de la présidentielle "dans laquelle on avait pas beaucoup d’espoir de toute façon", confie une militante sur place à franceinfo.

Les militants du collectif Résistances Locales se mobilisent devant le ministère de la Transition écologique, à Paris, le 26 avril 2022, pour s'opposer aux "projets injustes et polluants". (PIERRE-LOUIS CARON / FRANCEINFO)

Les militants disent ne plus avoir confiance dans le ministère de la Transition écologique. Une quarantaine d'actions coup de poing et de manifestations sont prévues aujourd'hui à travers la France, selon eux. "Nous pouvons donner un signal de résistance fort en attaquant les projets injustes et polluants et les entreprises écocidaires partout sur le territoire", écrit le collectif sur son site internet, qui appelle à intensifier "une culture de résistance partout en France".