"Sécurité globale" : Emmanuel Macron réunit ce lundi midi Jean Castex, Gérald Darmanin et les chefs des groupes parlementaires de la majorité

L'objectif de cette réunion est de "tenir une position" et qu'elle soit "partagée" sur la proposition de loi "sécurité globale" et son article 24.

Emmanuel Macron réunit lundi 30 novembre midi, à l'Elysée, le Premier ministre Jean Castex, plusieurs ministres et les chefs des groupes parlementaires de la majorité pour parler police et sécurité, a appris franceinfo auprès de l'Elysée.

L'objectif de cette réunion, selon un participant, est de "tenir une position et qu'elle soit partagée" sur la proposition de loi "Sécurité globale" et de son article 24, qui suscite la controverse, notamment après les manifestations de samedi à Paris et dans plusieurs villes de France.

Les ministres Gérald Darmanin (Intérieur) et Eric Dupond-Moretti (Justice) sont ainsi présents aux côtés du chef de l'Etat et de Jean Castex, tout comme le chef de file des députés LREM, Christophe Castaner, et ses homologues du MoDem, Patrick Mignola, et du groupe Agir, Olivier Becht.