En images Loi "sécurité globale" : des dizaines de milliers de manifestants dans toute la France, des heurts à Paris, Lyon et Rennes

"Baissez vos armes on baissera nos caméras !" Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans toute la France, samedi 28 novembre, contre le texte de loi "sécurité globale" mais aussi contre les violences policières et le racisme. Une centaine de rassemblements étaient organisés dans les principales villes du pays.

"Floutage de gueule", "Qui nous protègera des féroces de l'ordre ?"... les manifestants ont sorti les pancartes et fait fleurir les slogans contre un texte jugé attentatoire à "la liberté d'expression" et à "l'Etat de droit" par ses opposants. Quelques 46 000 personnes ont manifesté rien qu'à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. La préfecture de police de Paris indique aussi à franceinfo que neuf personnes ont été interpellées en marge de la manifestation de la capitale.

Grand rassemblement et quelques heurts à Paris

A Paris, le cortège est parti de la place de la République pour rallier celle de la Bastille, dans une atmosphère à grande majorité pacifique, mais quelques éléments masqués, dont des "black blocs", ont fait usage de la violence.

Ceci n'est pas une Coupe du monde. La Bastille noire de monde pour la #marchesdeslibertes. #SecuriteGlobale pic.twitter.com/eMdZ4A6LbF — Pierre Tremblay (@tremblay_p) November 28, 2020

Certains ont lancé des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, installé des barricades, jeté des pierres et incendié du mobilier urbain. Les policiers ont répondu par du gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement. Plusieurs voitures ont été brûlées, ainsi qu'un kiosque à journaux selon un journaliste de Reuters sur place. Une brasserie a également été incendiée.

Des milliers de personnes se sont également rassemblées dans plusieurs villes de province. "Ces lois-là sont faites pour museler les oppositions, les résistances", estime Thérèse Bourgeois, de La Ligue des droits de l'Homme dans le cortège marseillais. Autour d'elle, sur les pancartes, on pouvait lire "souriez, vous êtes filmés", "police, tu t'es vue quand t'abuses", "où est la police des polices ?".

7 500 manifestants à Lyon

A Lille, entre 1 400, selon la préfecture, et 4 000 personnes selon les organisateurs, ont manifesté pour le retrait de la loi "sécurité globale", après un rassemblement qui avait réuni plusieurs centaines de personnes dans la matinée.

Plus d’un millier de personnes place de la République à #lille pour ce 2e rassemblement de la journée contre la loi de sécurité globale (celui-ci a été déclaré en Préf par 3 gilets jaunes). pic.twitter.com/XN3FDOnitu — Laurie Moniez (@lmoniez) November 28, 2020

Des milliers de personnes ont défilé à Lyon, où des manifestants et un policier ont été blessés par des jets de projectiles lors de débordements. La préfecture a chiffré à 7 500 le nombre des manifestants.

#Lyon : affrontements en cours entre plusieurs groupes de manifestants et les forces de l'ordre au niveau de la Fosse aux Ours dans le quartier de la Guillotière. La police a fait usage de gaz lacrymo à plusieurs reprises #marchesdeslibertes #StopLoiSecuriteGlobale #28novembre pic.twitter.com/3t2uwZ1lID — Antoine Comte (@AntoineCOMTE) November 28, 2020

Composée de personnes de tout âge, "la marche des libertés", dans laquelle on pouvait aussi distinguer les couleurs de la CGT, de FO, de la France insoumise, des "gilets jaunes" ou de la CNT, s'est ébranlée au bout d'une heure pour se diriger via les quais du Rhône vers la place Bellecour.

Des affrontements à Rennes

A Rennes, jusqu'à 4 000 personnes selon la préfecture, 5 000 selon les syndicats, ont défilé. Des incidents entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté en fin de parcours. Les incidents ont éclaté place de la République où des manifestants étaient encore présents en nombre en fin de parcours quand les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, selon une journaliste de l'AFP.

Entre 3000 et 5000 personnes à Rennes

(photo Serge Poirot) #StopLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/VhpvJnSaid — SNJ - premier syndicat de journalistes (@SNJ_national) November 28, 2020

Selon la préfecture, vers 13 heures, "encore 2 000 participants avec une partie du cortège" montraient "une volonté d'en découdre, avec jets de projectiles et sans respect du parcours annoncé". Ils ont "tenté de forcer un barrage policier" et "après sommation il a été fait usage de grenades lacrymogènes pour les repousser", a indiqué la préfecture à l'AFP.

Beaucoup de familles et de jeunes à #Rennes pour dire non à la loi #SecuriteGlobale

Une manif qui se poursuit par des jets de gaz lacrymogènes, des feux de poubelles et autres mobiliers urbains et un hélicoptère au dessus du centre ville #marchesdeslibertes pic.twitter.com/nPXe6jTzLw — sylvaine salliou (@sylvainesalliou) November 28, 2020

Une mobilisation en forte hausse

A Strasbourg, un cortège de 1 500 manifestants selon la préfecture et près de 3 000 selon les médias locaux et l'AFP, s'est élancé peu après 13h30. Dans ses rangs : quelques dizaines de gilets jaunes, des syndicalistes (CGT, Solidaires, FO, FSU...), des militants du NPA ou de EELV et de très nombreux étudiants.

Selon la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, interrogée par l'AFP, quelque 400 manifestants ont quitté le trajet prévu pour tenter de rejoindre l'Hôtel de police de Strasbourg avant la dispersion de la manifestation. Ils ont été refoulés par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène, a-t-elle précisé.

Samedi dernier, la mobilisation à l'appel du collectif "Stop! Loi sécurité globale", qui rassemble des syndicats de journalistes, des ONG, l'association de la presse judiciaire, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et d'autres associations avait rassemblé environ 22.000 personnes sur l'ensemble du territoire, selon les autorités.