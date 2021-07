Réforme des retraites : Emmanuel Macron a reçu les partenaires sociaux sans dévoiler ses intentions

"On a été quasi unanimes. On a dit au président que faire la réforme des retraites à l'automne était une forme de folie", a déclaré le patron de la CFDT, mardi 16 juillet, sur le perron de l'Elysée. Laurent Berger participait, avec sept autres dirigeants des grandes centrales syndicales, à une réunion autour d'Emmanuel Macron sur le relance, le contexte sanitaire mais aussi et surtout l'explosif sujet des retraites.

Le Premier ministre Jean Castex ainsi que les ministres de l'Economie et du Travail, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, ont également participé à cette rencontre qui n'a donné lieu à aucune annonce.

Une prise de parole mi-juillet

Une prise de parole du président de la République est attendue d'ici la mi-juillet, qui doit permettre de définir le cap de la fin du quinquennat, en particulier sur les réformes qu'il souhaite lancer. "Emmanuel Macron nous a dit qu'il s'exprimerait la semaine prochaine", a confirmé le leader de la CGT, Philippe Martinez. Ce dernier a aussi évoqué son souhait d'un Smic revu à la hausse :"J'ai de nouveau demandé que le Smic soit augmenté, c'est la seule mesure qui permet l'augmentation des première et deuxième lignes (...) j'ai eu un non catégorique de la ministre du Travail."

De son côté et sans surprise, le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux s'est dit de nouveau favorable à la réforme des retraites : On a abordé ensemble les retraites. Le président a rappelé que tous les pays ont fait ce type de réforme. Sans nous dévoiler ses intentions. Nous on est favorable mais on s’interroge sur le timing."