Pas de coup de pouce pour le Smic : une "erreur économique", pour Force ouvrière

Le Smic ne bénéficiera pas d’un coup de pouce en 2021, a confirmé le ministère du Travail mardi 15 décembre aux organisations syndicales, a appris franceinfo. Une décision qui sera actée mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement "aurait dû faire mieux" a réagi Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière, ce mercredi sur franceinfo. "C'est une erreur économique. La consommation des ménages est capitale".

franceinfo : Avec la crise sanitaire, le gouvernement pouvait-il aller plus loin ?

Yves Veyrier : Sans aucun doute, il aurait dû faire mieux. En 2018, le mouvement des gilets jaunes avait conduit au versement de la prime d'activité. Prime qui est désocialisée, défiscalisée, qui ne pèse pas sur les comptes de l'entreprise, vu que c'est l'Etat et les caisses d'allocations familiales qui la verse. Verser cette prime, c'est reconnaître que le Smic ne suffit pas. Sans parler des salariés qui touchent un peu plus que le Smic et qui n'en bénéficient pas. Beaucoup de métiers de la deuxième ligne [dans la lutte contre la pandémie] sont d'ailleurs à temps partiel. L'augmentation [pour les salariés à temps complet] sera de 12 euros nets et donc beaucoup d'autres n'en bénéficieront pas. C'est une erreur économique. La consommation des ménages est capitale. Si on veut relancer de l'activité, créer des emplois, il faut revaloriser les salaires. Ne pas donner de coup de pouce significatif, c'est un mauvais signal pour tous les salaires.

Le gouvernement dit le contraire, avec la pandémie, l'économie est plus que fragilisée. Augmenter les salaires ne risque pas de déstabiliser les entreprises ?

A chaque fois que l'Insee fait un constat d'une activité économique plus soutenue, c'est lié au pouvoir d'achat et donc aux salaires. On ne peut pas créer de l'activité avec de l'austérité. Le comité des experts consulté par le gouvernement n'a jamais proposé d'augmenter le Smic en 12 ans pour améliorer l'emploi. On a amélioré la situation de l'emploi ? Non. Il faut changer de point de vue à cet égard.

Ce sont les travailleurs de la deuxième ligne qui sont une nouvelle fois abandonnés par Emmanuel Macron ?

Tous les emplois sont essentiels. Tous ces salariés qui ne se sont pas arrêtés pendant le confinement, qui ne s'arrêtent pas car il faut garantir l'approvisionnement de la population ou qui prodiguent des soins aux personnes fragiles n'auront pour remerciement que ces 12 euros. Quand ils sont à temps plein.