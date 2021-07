Le ministre des PME Alain Griset jugé en septembre à Paris pour omission de déclaration de patrimoine et d'intérêts

Une telle convocation est rarissime pour un ministre en exercice, et pourrait mettre en cause son avenir au sein du gouvernement.

Le ministre chargé des PME Alain Griset doit être jugé le 22 septembre par le tribunal correctionnel de Paris pour omission substantielle dans la déclaration de son patrimoine et de ses intérêts lors de son entrée au gouvernement en juillet 2020, a appris l'AFP, jeudi 29 juillet, auprès du parquet de Paris.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), auprès de qui les membres du gouvernement doivent déclarer leur patrimoine, avait annoncé saisir la justice le 24 novembre du cas d'Alain Griset, celui-ci ayant omis de déclarer "des participations financières détenues dans un plan d'épargne en actions (PEA), ainsi que le compte espèces associé, pour un montant total de 171 000 euros".

Dans le détail, Alain Griset sera jugé pour "déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale" et "de ses intérêts" par un membre du gouvernement. Une telle convocation est rarissime pour un ministre en exercice, et pourrait mettre en cause son avenir au sein du gouvernement.