La ministre Marlène Schiappa accusée de faire du placement produit sur Instagram

Sur les réseaux sociaux, les internautes parlent du #Lissagegate, le "scandale du lissage" en bon français. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, est accusée d'avoir fait la promotion, dimanche 3 janvier, d'un salon de coiffure brésilien sur son compte Instagram. Contacté par L'Obs, son entourage assure qu'il s'agit d'"un faux post".

Des indices troublants

Mais cette défense peine à convaincre les internautes. Sur la capture d'écran qui circule sur les réseaux sociaux, on voit une femme ressemblant à la ministre faire onduler ses cheveux, de dos. "Merci à Adriano et Vincent de ANS Brasil pour ce lissage qui répare les cheveux et va donc me permettre de gagner de précieuses minutes avant chaque matinale", peut-on lire sur le message qui accompagne l'image.

Deuxième indice, la ministre suit bien le compte Instagram de ce salon de coiffure. Et, troisième élément troublant, la décoration que l'on devine sur la vidéo ressemble à s'y méprendre à celle d'une photo postée par Marlène Schiappa sur Facebook. Lundi 4 janvier, le compte Instagram de la ministre était passée en mode privé.