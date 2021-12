Indemnité inflation : l’Urssaf appelle les bénéficiaires à faire les démarches pour toucher cette prime

C. Tixier, A. Guin, M. Le Page, Y. Moine, H. Pozzo, A. Bouville, F. Pairaud

38 millions de Français ont commencé à recevoir l'indemnité inflation, 100 euros débloqués pour aider à faire face à la hausse du prix de l’énergie. Un versement qui rencontre des problèmes administratifs. Cela peut paraître surprenant, mais l’Urssaf n’a pas les coordonnées bancaires d’un million de travailleurs indépendants et de salariés à domicile.

La bonne nouvelle vient d’apparaître sur des fiches de paie : 100 euros d’indemnité inflation versés dans quelques jours. Dans une agence de communication, trois salariés sur cinq sont concernés. Ils touchent moins de 2 000 euros nets par mois et apprécient ce coup de pouce. "C’est un bonus de fin d’année qui est sympa", reconnaît Elsa Lignereux, assistante administrative et commerciale.



Renseigner ses coordonnées en ligne

C'est un versement automatique pour certains salariés, mais d’autres bénéficiaires doivent se signaler pour toucher la prime et ne l’ont toujours pas fait. Il manque à l’Urssaf les coordonnées bancaires d’un million d’indépendants, artisans, commerçants et de salariés à domicile comme les aides ménagères. La raison : de nombreux bénéficiaires seraient hésitants. Les personnes éligibles doivent renseigner leurs coordonnées en ligne, sur leur espace personnel comme Pôle emploi ou CESU, pour les employés à domicile. De nouveaux versements auront lieu en janvier et février. Au total, 38 millions de Français toucheront l’indemnité inflation.