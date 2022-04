"Il a fait le job" : les premiers hommages à Jean Castex avant son probable dernier Conseil des ministres

Le Conseil des ministres, qui se tient ce jeudi à 11h, est probablement le dernier réunissant l'actuel gouvernement Castex. Et, en coulisses, on rend déjà hommage au locataire de Matignon.

Drôle d'ambiance. Ce jeudi 28 avril à 11h sonnera le début du premier Conseil des ministres depuis la réélection d'Emmanuel Macron, et le dernier sans doute aussi pour Jean Castex en tant que chef du gouvernement, après près de deux ans à Matignon. Le chef du gouvernement sortant avait en effet déclaré mardi dernier qu'il remettrait sans délai sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'Etat afin qu'"une nouvelle phase" s'ouvre. Emmanuel Macron, dont le mandat présent s'achève le 13 mai, avait indiqué dans l'entre-deux-tours qu'il prendrait

"quelques pas de recul" en cas de réélection.

Quoi qu'il en soit, c'est bien un gouvernement au grand complet qui sera au palais présidentiel jeudi matin : ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat seront tous présents. Soit 42 personnes invitées... Trop de monde pour le salon Murat, lieu habituel du rendez-vous, qui aura donc lieu dans la salle des fêtes de l'Elysée.

Sourires, cocktail et petites phrases

Ambiance particulière oblige : la cour du palais sera également exceptionnellement ouverte à la presse pour l'arrivée du gouvernement. Grands sourires en perspective sous le crépitement des flashes avant de trinquer, à huis-clos cette fois, après le conseil des Ministres. Le cocktail-déjeunatoire est offert par le Président réélu en présence d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée et de Claire Landais, la secrétaire générale du gouvernement.

L'occasion d'un nouvel hommage d'Emmanuel Macron à Jean Castex qu'il a qualifié "d'homme de coeur à la fibre sociale" : "Jean Castex venait de la droite; il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies, parce que c'est aussi un homme de coeur et il a la fibre sociale", a ainsi glissé le chef de l'Etat. "Il a fait le job", soulignent les ministres à l'unisson. Et un conseiller de compléter : "Loyal jusqu'au bout".

Jean Castex doit désormais remettre sa démission dans les jours qui viennent : potentiellement à partir de vendredi 29 avril, selon une source gouvernementale, mais plus vraisemblablement en début de semaine prochaine.

Et quid de son probable remplaçant ? Emmanuel Macron a indiqué, mercredi, que le Premier ministre qu'il nommerait en remplacement de Jean Castex serait "quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive".