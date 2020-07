Gérald Darmanin accusé de viol : "Qui vous dit que cette personne n'est pas une affabulatrice ?", lance le sénateur Marc-Philippe Daubresse

Le sénateur LR du Nord fait partie des 200 signataires d'une pétition visant à soutenir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accusé de viol.

Une pétition a été lancée par 200 élus du Nord pour soutenir Gérald Darmanin, dont la nomination comme ministre de l'Intérieur le 6 juillet dernier alors qu'il fait l'objet d'une plainte pour viol, a provoqué de vives critiques des milieux féministes.

>> "C'est cracher à la tête des victimes" : des militantes féministes protestent contre la composition du nouveau gouvernement

Marc-Philippe Daubresse, sénateur LR du Nord et signataire de la pétition de soutien, a expliqué sa position sur franceinfo lundi 20 juillet. "Comme vous le savez, je suis toujours dans l'équipe dirigeante des Républicains, donc je ne partage pas une partie des options politiques de Gérald Darmanin. Pour autant je le connais très bien, c'est un homme qui n'a jamais eu d'attitudes équivoques ni de propos sexistes. Et là on est dans un Etat de droit et je n'accepte pas cette démocratie d'opinion qui jette la suspicion sur un homme."

"Je n'accepte pas qu'on jette le discrédit sur un homme"

"Des enquêtes judiciaires ont eu lieu. Elles ont toutes été négatives. Il n'a pas été mis en examen, il ne fait l'objet d'aucune charge", a développé l'ancien ministre de la Jeunesse. "Je n'accepte pas qu'on jette le discrédit sur un homme. C'est contraire au principe même de la démocratie française et de l'Etat de droit."



Pour le sénateur LR, les questions à se poser sont les suivantes : "Est-ce qu'il est compétent pour tenir ce poste ? À l'évidence oui. Est-ce qu'il est capable de ramener l'autorité régalienne dans la police? A l'évidence, oui." Quant à l'accusation de viol portée contre le nouveau ministre de l'Intérieur, "qui vous dit que cette personne n'est pas une affabulatrice ? La justice éclairera ce problème", avance Marc-Philippe Daubresse. "C'est à l'autorité judiciaire de trancher."



C'est la raison pour laquelle cet élu a signé une pétition de soutien à Gérald Darmanin. "Je connais cet homme très bien. C'est un homme qui a toujours été très respectueux des femmes en particulier, qui n'a jamais eu de geste ou de propos déplacé. Ce n'est pas à moi de le juger, c'est à l'autorité judiciaire. Si au final, l'autorité judiciaire le condamne, à ce moment-là, on en tirera les conséquences."