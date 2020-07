Drogues : des amendes forfaitaires pour punir les consommateurs

Le Premier Ministre Jean Castex a décidé de pénaliser les consommateurs de drogues en frappant au portefeuille, avec une amende forfaitaire annoncée pour la rentrée. Comme un simple PV, elle éviterait d’avoir à passer devant les tribunaux. Le dispositif est en test depuis deux mois à Créteil, dans le Val-de-Marne, et les habitants sont sceptiques quant aux résultats. L’une d’eux déclare : "On ne voit pas d’évolution mais on sait qu’il y a de la vente de drogue à Créteil."

Objectif : désengorger les tribunaux

Avec cette mesure, le gouvernement espère désengorger les tribunaux, mais une partie des magistrats et policiers ne sont pas convaincus. David Reverdy, secrétaire adjoint Alliance Police Nationale explique pourquoi : "Le code pénal prévoit déjà des sanctions lourdes – 3 700 euros d’amende et un an de prison – sauf qu’on est incapable de le faire appliquer." A Reims (Marne), où la mesure est aussi testée, le maire Les Républicains Arnaud Robinet annonce des résultats encourageants.

