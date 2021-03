Covid-19 : Olivier Véran maintient le cap du gouvernement et incite à la vaccination massive

En dépit de la campagne vaccinale qui s’est accélérée, la France continue de subir avec virulence l’épidémie de Covid-19. Alors que 3 544 patients se trouvent toujours en réanimation dans l’Hexagone et que 2 148 ont perdu la vie la semaine dernière, Olivier Véran, ministre de la Santé, a répondu aux interrogations de la journaliste Anne-Sophie Lapix, sur le plateau du 20 Heures de France 2. À propos d’un troisième reconfinement qui n’arrive pas, Olivier Véran a rappelé que les deux premiers avaient été mis en œuvre car une courbe exponentielle était observée et que "les cas explosaient jour après jour, semaine après semaine, et donc [que] les hospitalisations augmentaient de façon massive", ce qui n’est pas exactement le cas actuellement.

Réhabiliter AstraZeneca

Pour autant, le ministre ne nie pas la hausse visible des contaminations ces dernières semaines. Selon lui, "nous ne sommes jamais vraiment sortis de la deuxième vague". Sur le plan national, il met en exergue l’hétérogénéité de la France. D’après lui, certains départements nécessitent des mesures supplémentaires, quand d’autres, à l’ouest, se trouvent dans une situation plus calme. Concernant la vaccination, le ministre précise que le pays "se trouve à plus de 80 % d’utilisation des doses de Pfizer". Quant à AstraZeneca, parfois mal aimé des Français, Olivier Véran estime qu’il a "tout de même trouvé son public". De plus, il rappelle que toutes les personnes de plus de 50 ans peuvent se faire injecter ce vaccin. Enfin, une note d’espoir : le ministre a confié espérer un progressif retour à la vie normale, d’ici quatre à six semaines.

