DIRECT. Covid-19 : les tests salivaires sont déployés dans les écoles de la zone C ce lundi

Ce qu'il faut savoir

Pour casser les chaînes de contamination au Covid-19 dans les écoles, la campagne de tests salivaires débute, lundi 1er mars, pour les élèves de la zone C de retour de vacances (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles). La Haute Autorité de santé (HAS) a donné le 11 février son feu vert à ces tests pour les personnes sans symptômes. Le gouvernement souhaite les déployer en priorité dans les écoles maternelles et élémentaires. Selon le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, "entre 50 000 et 80 000" tests salivaires devaient être réalisés dès cette semaine. Suivez notre direct.

Un test PCR obligatoire dès mardi entre la Moselle et l’Allemagne. Un test, PCR ou antigénique, avec un prélèvement effectué depuis moins de 48 heures, sera exigé sans aucune exception à partir de mardi 00h00 (donc dans la nuit de lundi à mardi) pour entrer en Allemagne depuis la Moselle. Ces mesures ont été prises quelques heures après la décision de Berlin de classer la Moselle en "zone à forte circulation" des variants sud-africain et brésilien du Covid-19.

Au Royaume-Uni, plus de 20 millions de vaccinés. Plus de 20 millions de Britanniques ont déjà reçu une première dose de vaccin. Le Royaume-Uni table sur une vaccination de masse, loin devant d'autres pays du continent européen.

Le feu vert de l'UE au vaccin de Johnson & Johnson attendu en mars. Le vaccin américain Johnson & Johnson, dont quatre millions de doses seront distribuées dès cette semaine aux Etats-Unis, devrait être approuvé par l'Agence européenne du médicament début mars, et distribué à partir de fin mars ou début avril, a déclaré dimanche la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

Plus de 60 000 décès en Iran. L'Iran, pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient, a franchi officiellement la barre des 60 000 morts du coronavirus, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.