Covid-19 : les premiers soignants de plus de 50 ans vaccinés en Île-de-France

Jeudi 31 décembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé une accélération de la campagne de vaccination contre le coronavirus en permettant, dans un premier temps, aux soignants de plus de 50 ans de se faire vacciner dès lundi 4 janvier. La campagne a démarré avec quelques jours d'avance en Île-de-France : plusieurs soignants volontaires ont pu recevoir la première dose du vaccin dès vendredi 1er janvier.

"Le gouvernement a souhaité médiatiser la vaccination"

"Dans les établissements de l'AP-HP, une dizaine de soignants ont pu être vaccinés samedi 2 janvier au matin, et ils seront entre 60 et 80 dans l'après-midi, à l'hôpital l'Hôtel-Dieu, rapporte la journaliste France Télévisions Saada Soubane, sur place. Le gouvernement a souhaité médiatiser la vaccination pour faire taire les critiques qui émanent non seulement de l'opposition, mais aussi d'une partie de la communauté médicale, qui estime que la campagne vaccinale démarre trop lentement".

