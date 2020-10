Coronavirus : plusieurs grandes villes en sursis

Aucune mesure restrictive supplémentaire n’a été annoncée, mais l’épidémie ne cesse de progresser et est en "phase d’aggravation". La situation dans plusieurs grandes villes est préoccupante et "met en tension notre système de santé", a signifié Olivier Véran. Cinq villes sont notamment concernées et pourraient passer en alerte maximale : Lille (Nord) Lyon (Rhône) Grenoble (Isère) Saint Etienne (Loire) et Toulouse (Haute-Garonne).



Paris sur la sellette

L’un des indicateurs les plus préoccupants est le taux d’incidence, à savoir le nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants. À Paris, tous les indicateurs sont au rouge : taux d’incidence à 263, celui des plus de 65 ans est de près de 106 alors que le seuil est à 100. Enfin, la part de patients Covid en réanimation est de 35%, pour un seuil à 30%. La situation de Paris sera donc réévaluée dès dimanche 4 octobre.

