Coronavirus : pas d'allégement des restrictions en vue

La France se dirige-t-elle vers un nouveau confinement ? Les chiffres n’incitent pas à l’optimisme. En 24 heures, plus de 25 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés, bien loin de l’objectif gouvernemental de 5 000. Mercredi 6 janvier sur France 2, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, annonçait la couleur : “Au milieu de la semaine prochaine, ce sera peut-être le moment de discuter de mesures plus lourdes pour éviter une extension de l’épidémie”.

De nouvelles annonces de Castex à 18 heures

Malgré un couvre-feu étendu à 18 heures dans certains départements, l’est de la France est toujours le plus touché. Le virus circule activement dans les Alpes-Maritimes et le Jura. La variante anglaise du coronavirus est particulièrement virulente et inquiète. L’espoir des autorités réside dans le vaccin. Jeudi matin, 12 500 personnes avaient été vaccinées en France. Le Premier ministre Jean Castex s’exprimera jeudi à 18 heures. Pour Marine Le Pen (RN), le gouvernement improvise et elle s'est dit, sur France 2, opposée à un reconfinement.