Coronavirus : nouvelles restrictions en vue à Lyon et Nice

À Lyon (Rhône) et à Nice (Alpes-Maritimes), de nouvelles mesures restrictives devraient être annoncées d’ici samedi 19 septembre. Parmi ces mesures, l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes est évoquée. Selon le ministère de la Santé, le coronavirus circule à un niveau inquiétant dans ces deux grandes villes de France. On relève par exemple 150 cas pour 100 000 habitants en une semaine à Nice, et même 200 cas pour 100 000 habitants à Lyon. C’est quatre fois plus élevé que la cote d’alerte.

Des supporteurs privés de stade

Les rassemblements pourraient être limités à 1 000 personnes au lieu de 5 000 personnes. Une éventualité qui refroidit des supporters de football. Les préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes devront faire des propositions de mesures au gouvernement d’ici samedi, avec une application immédiate.

