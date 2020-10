Coronavirus : les nouvelles mesures envisagées pour enrayer l'épidémie

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement réfléchissait, mardi 27 octobre, à des mesures drastiques. Mais certaines pourraient l'être plus que d'autres. "La méthode la plus douce qui pourrait être envisagée est l'élargissement du couvre-feu. 54 départements sont aujourd'hui en couvre-feu entre 21h et 6h. On peut imaginer que le couvre-feu soit étendu sur tout le territoire et qu'il commence plus tôt, à 19h par exemple, afin d'éviter les rassemblements à la sortie du travail", détaille Leslie Cadiou, journaliste de France Télévisions, sur le plateau du journal de 23h de franceinfo.

Reconfinement général pour quatre semaines

"Avec ce couvre-feu élargi pourrait s'ajouter une autre mesure : celle d'un confinement le week-end en journée. Un confinement ciblé est également envisagé, c'est-à-dire des confinements locaux dans certaines villes, mais aussi un confinement pour les personnes les plus fragiles", ajoute la journaliste. "La méthode dure est celle d'un reconfinement général. Il aurait lieu sur tout le territoire et pour quatre semaines", conclut Leslie Cadiou.