Commerces : le report de charges va-t-il être prolongé ?

Pendant des mois, Antoine Dossou, gérant de café, a pu reporter le paiement de son loyer. Une facture de 10 000 euros qu’il craint de devoir rembourser d’ici la fin septembre, même si son bailleur a fait un geste en l’exonérant d’un mois de loyer. "C’est dur, on est en train de creuser un trou dans lequel on va s’enfoncer (…) étant donné qu’on n’a pas de perspectives sur l’avenir", s’inquiète le gérant.

Le gouvernement se veut rassurant

Jusqu’au 10 septembre, les commerçants pouvaient en effet demander le report ou l’étalement des paiements des loyers mais aussi des factures de gaz, d’eau ou d’électricité sans craindre de poursuites en justice. Le dispositif n’est plus en vigueur mais le gouvernement se veut rassurant. "On va regarder de quelle manière on peut continuer de les accompagner", déclare le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises.

