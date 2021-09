Vidéo Allocation de rentrée scolaire : Clément Beaune "ne connaît pas de familles qui s'offrent des vacances de luxe avec"

"Moi, je n'aime pas la stigmatisation", a déclaré mardi 7 septembre sur franceinfo Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, interrogé sur les déclarations contradictoires des ministres de l'Éducation et de la Santé sur le supposé mauvais usage par les familles de l'allocation de rentrée scolaire.

Jean-Michel Blanquer, avait insinué dimanche 29 août sur France 3 que cette allocation était parfois utilisée pour acheter "des écrans plats" plutôt que des fournitures scolaires. "Peut-être qu'il y a une partie de cet argent de l'allocation de rentrée scolaire qui ne sert pas qu'à acheter du matériel scolaire pour les enfants. Et alors ?", a lancé le ministre de la Santé, vendredi 3 septembre sur France Bleu Paris.

"On a besoin de l'allocation de rentrée scolaire"

Même s'il ne souhaite pas "rentrer dans un match" entre ces deux ministres, Clément Beaune se range derrière Olivier Véran : "Je crois que le ministère de la Santé et des Solidarités, qui verse cette allocation, a les bonnes informations pour savoir qu'il y a des fraudes ou des dérives. J'ai entendu Olivier Veran dire que ça n'était pas le cas". D'après lui, "on a besoin de l'allocation de rentrée scolaire". Et il raconte qu'il ne connaît "pas de familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire et qui s'offrent des vacances de luxe avec".

"Il faut sortir de ce débat qui crée de la tension, de mauvaises ondes et une stigmatisation qui ne semble pas nécessaire dans un moment où on doit réussir la rentrée, rassembler." Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes sur franceinfo

Ce dossier est-il révélateur de tensions au sein du gouvernement entre personnalités venant de la gauche et celles venant de la droite ? "Je travaille avec des gens au gouvernement qui n'ont pas la même histoire politique que moi", répond le secrétaire d'Etat qui vient de la gauche alors que d'autres membres du gouvernement viennent de la droite. "On travaille ensemble et très bien", assure-t-il. Il cite le concept de "dépassement" qui consiste à "travailler ensemble quand il y a des situations de crise comme celles que nous vivons et des besoins de réformes comme celles que conduit Emmanuel Macron depuis le départ".