Annonces de Jean Castex : "C'est une fuite en avant" vers "une obligation vaccinale", estime le député Éric Coquerel

"C'est une fuite en avant vers quelque chose qui conduit à une obligation vaccinale si on veut avoir des activités sociales", a réagi vendredi 17 décembre sur franceinfo Éric Coquerel, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, après les annonces de Jean Castex.

C'est aussi "une obligation vaccinale permanente, au vu des particularités d'un virus qui tous les quatre à cinq mois revient frapper à la porte, avec des variants qui nécessitent à nouveau d'être vacciné", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas dans l'histoire du vaccin un vaccin obligatoire tous les quatre à six mois, et c'est ce vers quoi on se dirige sans avoir un recul suffisant", alerte le député LFI. "Il faut arriver à trouver un bon équilibre entre ne pas remettre en question des aspects de liberté, et d'autre part de prendre des mesures qui permettent de lutter le plus efficacement possible par rapport au virus. Le vaccin suffit-il? Non. Ce que je reproche au gouvernement, c'est de réduire sa stratégie à la vaccination."

Éric Coquerel a également insisté sur la nécessité de "remettre le paquet sur l'hôpital, parce que la question qui est posée c'est la peur que l'hôpital soit submergé. Le gouvernement ferait mieux de se dépêcher là-dessus, plutôt que de passer à des mesures coercitives qui sont parfois une fausse sécurité".