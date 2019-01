Grand débat national : Emmanuel Macron annonce qu'il publiera lundi sa "lettre aux Français"

De son côté, le Premier ministre, Edouard Philippe, s'est engagé à présenter, lundi 14 janvier, les modalités de cette initiative inédite en France.

Emmanuel Macron annoncé, vendredi 11 janvier, qu'il publierait lundi sa "lettre aux Français", dans laquelle il compte délimiter les termes du grand débat national qui démarrera le lendemain. "Dans la lettre que je m'apprête à écrire aux Français, j'expliquerai ce que je compte faire" des conclusions du débat, a-t-il déclaré en marge de la traditionnelle galette des rois de l'Elysée. Prendre des engagements sur ce point, "c'est une condition pour que [la consultation] soit prise de manière sérieuse". Emmanuel Macron avait annoncé cette consultation parmi les mesures en réponse à la crise des "gilets jaunes", qui se mobilisent à nouveau samedi 12 janvier.

Le grand débat est "une grande opportunité"

"C'est un moment essentiel et très utile pour notre pays. C'est une très grande opportunité, il faut que chacun la prenne, avec la part de responsabilité, de risque et d'inconnu, a déclaré le chef de l'Etat. Je veux qu'on fasse un vrai débat. Ce n'est pas un débat dont on connaît les termes et l'aboutissement."

De son côté, le Premier ministre, Edouard Philippe, s'est engagé à présenter, lundi 14 janvier, les modalités de cette initiative inédite en France. Après le retrait de son organisatrice initiale, Chantal Jouanno, et de la Commission nationale du débat public, l'une des urgences est désormais de trouver des "garants incontestables", qui devront assurer "l'indépendance" et "la neutralité" de la consultation, selon le Premier ministre.