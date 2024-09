Michel Barnier demande aux nouveaux ministres d'être "irréprochables et modestes"

Michel Barnier a demandé aux nouveaux membres du gouvernement, réunis lundi 23 septembre au matin autour d'un "petit-déjeuner gouvernemental", d'être "irréprochables et modestes" mais aussi "d’agir plus que de communiquer, et d’agir avant de communiquer", a appris franceinfo auprès de l'entourage du Premier ministre.

"Pas d'esbroufe s’il vous plaît !", leur a-t-il répété, soulignant qu'il fallait montrer "du respect pour tous nos concitoyens et pour tous les partis politiques et écouter tout le monde". "Les meilleures idées doivent venir de tout le monde", a-t-il lancé. "Ce gouvernement sera républicain, progressiste et européen", a défendu Michel Barnier devant ses ministres et secrétaires d'État.