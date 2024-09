Michel Barnier à Matignon : la députée NFP Clémentine Autain dénonce un "déni de démocratie" et appelle les Français à manifester ce samedi

"C'est un déni de démocratie, c'est un coup de force antidémocratique et c'est une nomination qui me révolte", réagit vendredi 6 septembre sur franceinfo Clémentine Autain, députée Nouveau Front populaire de Seine-Saint-Denis, après la nomination de Michel Barnier à Matignon. L'ex-insoumise qui siège désormais parmi le groupe Écologiste et Social à l'Assemblée nationale rappelle que le NFP censurera d'emblée le nouveau Premier ministre de droite jugé "RN-compatible".

"Emmanuel Macron s'assoit sur les démocraties", alerte la députée de Seine-Saint-Denis, "ça produit de la colère, du ressentiment en barre, et de la haine vis-à-vis de la politique", prévient la députée. Selon elle, Michel Barnier "rejoint les thèses de l'extrême droite" sur de nombreux sujets.

La bataille continue pour Clémentine Autain qui appelle les Français à manifester samedi "dans toute la France", contre ce "coup de force". "L'année qui s'ouvre va être d'une très grande instabilité et moi j'appelle les électeurs et les électrices à ne pas se résigner", poursuit-elle. "Tout peut bouger très vite, y compris des scénarios de démission du président", avertit Clémentine Autain.

Sortir des déchirements du NFP

Mais la gauche a-t-elle vraiment envie de gouverner après avoir balayé l'option Bernard Cazeneuve ? "N'ayez aucun doute sur cette volonté de gouverner", insiste l'ex-insoumise, "mais pour gouverner il faut le faire sur des bases politiques qui sont les nôtres". Clémentine Autain dénonce une stratégie du Président pour "fracturer, détruire le NFP" en convoquant l'ex-Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, très critique contre cette coalition des gauches avec LFI.

L'ex-insoumise veut se projeter vers l'avenir et appelle désormais à mieux "structurer de bas en haut" ce Nouveau Front populaire avec deux objectifs : trouver un leader pour le NFP sans basculer dans les "déchirements" et "une méthode" pour désigner leur candidat à la prochaine présidentielle. "Lucie Castets est pour l'instant l'incarnation que le Nouveau Front populaire existe et est possible. Elle a un rôle à jouer", répond sobrement Clémentine Autain.