Michel Barnier à Matignon : "Aucune personnalité du PS n'entrera dans son gouvernement", soutient Olivier Faure

"Je pense qu'aucune personnalité du PS ne rentrera dans son gouvernement", soutient vendredi 6 septembre sur France Inter Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, après la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Le patron des socialistes assure n'avoir "aucun doute là-dessus".

Olivier Faure assure que cette nomination représente un tournant vers la droite. Il évoque ainsi les "votes passés" de l'ancien sénateur et député "sur la dépénalisation de l'homosexualité, sur le refus de rembourser l'IVG". "Sur l'immigration, il veut restreindre le droit d'asile, les conditions d'arrivée pour le regroupement familial, supprimer l'aide médicale d'État et sur les retraites il est pour [un recul de l'âge de départ à] 65 ans", s'insurge-t-il.

Le député PS de Seine-et-Marne dénonce la "nomination incongrue" de l'ancien commissaire européen, y voyant un "véritable déni démocratique", "une trahison démocratique". Il rappelle que lors des élections législatives anticipées il y a deux mois, "les Français ont placé en tête le Nouveau Front populaire" et note que malgré ces résultats, le nouveau chef du gouvernement "est issu du parti qui a fait le score le plus faible".

"Sous la coupe de l'extrême droite"

Olivier Faure fustige le choix fait jeudi par Emmanuel Macron, l'accusant de s'être "placé sous la coupe de l'extrême droite" et "de se mettre au barycentre des droites et de l'extrême droite. Le patron des socialistes considère en effet que l'extrême droite "fait [désormais] les rois et les reines" et que "Marine Le Pen au fond est celle qui a décidé de qui serait le Premier ministre en disant qu'elle ne le censurerait pas forcément". Il est ainsi persuadé que lorsque Michel Barnier "dit qu'il gouvernera avec tout le monde, il s'adresse en réalité avec l'extrême droite, dont il a très bien compris que sa survie dépendait d'elle".